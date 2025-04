„Iese soarele și pe strada noastră”. Dinamo, reacție oficială după ce a fost semnat contractul pentru noul stadion - Antena Sport

Guvernul României a semnat astăzi contractul pentru NOUA ARENĂ MULTIFUNȚIONALĂ DINAMO.

Am visat, am suferit și am sperat ani și ani, iar acum soarele iese și pe strada noastră”, a anunțat Dinamo, pe conturile oficiale de socializare.

Și premierul Marcel Ciolacu a oferit declarații despre stadionul Dinamo, mărturisind că aceasta este ultima arenă care se va construi în București.