Un jucător al FCSB-ului a "făcut-o lată" în noaptea de dinaintea derby-ului cu Craiova! A băut în club până la 3 dimineaţa! - Antena Sport

Gigi Becali spunea, recent, că vrea 500.000 de euro pentru portarul de rezervă al FCSB-ului. Milionarul din Pipera a dezvăluit că a fost sunat de vărul său, Giovanni Becali, care i-a spus că Rapidul ar oferi 300.000 de euro pe Vlad.

Gigi Becali a vorbit personal ulterior cu Dan Şucu, iar patronul Rapidului a spus că giuleştenii nu vor face o ofertă pentru Vlad. Şucu a precizat că ar putea avea probleme cu suporterii, în ultima perioadă transferând mai mulţi jucători care au evoluat la FCSB.

“M-a sunat Giovanni că pe Vlad îl vrea Rapid. 500.000 de euro am cerut. Păi ei dădeau 300.000. Bă,ei au luat 800.000 pe unu’ mai slab ca Vlad! Eu trebuia să le cer 900.000! E mai bun Vlad. Cred că e mai bun Vlad, deci eu cer 500.000. Apoi l-am sunat pe Șucu. Omul a zis că nu, nu se pune problema să îl ia pe Vlad. Mi-a spus: «Noi am stabilit că am luat prea mulți de la voi și nu e în regulă». Își pun fanii în cap dacă mai iau de la FCSB. Eu cu Șucu am o relație corectă, e un om extraordinar”, declara Gigi Becali.

Decizie grea pentru Marcel Bîrsan în prelungirile primei reprize! Arbitrul meciului Universitatea Craiova – FCSB a dictat penalty

Decizie grea pentru Marcel Bîrsan în prelungirile primei reprize ale derby-ului Universitatea Craiova – FCSB! Zajkov a atins mingea cu mâna în careu, iar Bîrsan a mers să vadă faza pe ecran, după consultarea cu arbitrii din camera VAR.

După ce a urmărit faza pe ecranul de lângă gazon, Marcel Bîrsan a arătat punctul cu var. Darius Olaru a transformat fără probleme penalty-ul, iar „roş-albaştrii” au intrat la cabine în avantaj. Marcel Bîrsan a avut nevoie de mai multe minute până să ia decizia şi să arate punctul cu var.

Dacă scorul din derby-ul Universitatea Craiova – FCSB rămâne acelaşi, echipa patronată de Gigi Becali îşi consolidează avantajul de 11 puncte faţă de a doua clasată, care este Rapid în acest moment. CFR Cluj o întâlneşte pe FC Voluntari luni, de la ora 20:00, în meciul de debut al lui Adrian Mutu pe banca ardelenilor. Momente de groază în derby-ul Universitatea Craiova – FCSB! Un suporter rănit a fost luat cu Ambulanţa! Ce s-a întâmplat Momente de groază în derby-ul Universitatea Craiova – FCSB! În minutul 7 al partidei, jocul a fost întrerupt, ambulanţa îndreptându-se spre tribună. Un suporter a fost rănit, fiind lovit de un obiect aruncat din tribună. Imaginile surprinse de camerele video l-au arătat pe suporterul rănit. Acesta a fost preluat de ambulanţă, în timp ce îi curgea abundent sânge pe faţă. Jocul a fost reluat din minutul 10, după ce suporterul a fost urcat în ambulanţă şi dus la spital. Ambulanţa a trecut prin teren cu suporterul rănit pe care tocmai îl preluase.

