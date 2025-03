Un jucător trecut pe la Benfica, cu peste 100 de meciuri în Liga Portugal, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial - Antena Sport

La momentul respectiv, mijlocașul era cotat la suma de 3 milioane de euro.

Vasile Miriuță a preluat-o pe Poli Iași la finalul lunii ianuarie

Vasile Miriuţă are o experienţă vastă ca antrenor. Dinamo, CFR Cluj, FC Hermannstadt, Ceahlăul Piatra Neamţ, în ţară, Energie Cottbus, Gyor, în străinătate sunt doar câteva dintre bornele carierei sale care se apropie de 350 de jocuri pe banca tehnică.

„Mă bucur că sunt aici. Am primit un telefon: <<Te bagi Vasile?>>. În ultima perioadă nu am mai vrut să antrenez, au fost niște dezamăgiri, nu intru în detalii. Am venit să ajut Poli Iași, să ajut un prieten, număr pe degete câți prieteni mai am în viața asta! Domnul Șfaițer e unul dintre ei.

Sper, sunt singur că vom reuși să salvăm această echipă. Sunt jucători buni, și în campionat am văzut câteva jocuri, urmăresc Liga 1. Am mare încredere în băieți, sunt sigur că vom face o treabă bună.

Avem nevoie de suporteri, sper să încurajeze echipa și în continuare, chiar dacă trecem prin momente grele”, a spus Vasile Miriuță, la conferința de presă în care a fost prezentat oficial.