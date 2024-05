"Va face față David Kiki la FCSB?" Ciprian Marica a dat răspunsul pe loc! I-a transmis și un mesaj jucătorului plecat de la Farul - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că Alex Chipciu va ajunge la FCSB doar din postura de jucător liber de contract. Patronul a dat de înțeles că jucătorul are o relație bună cu oficialii de la U Cluj și că ar putea fi lăsat să plece liber, în această vară.

Totodată, patronul de la FCSB a dezvăluit că a purtat negocieri și cu Daniel Popa. Gigi Becali a spus că dorește să plătească, pentru transfer, suma de 200.000 de euro.

„(n.r. despre transferul lui Chipciu) Da. Tratativele, dacă îi dă voie să plece gratis, îl luăm. Nu putem să dăm bani pe un jucător de 35 de ani. El a zis că încearcă, că are relaţie bună cu clubul.

Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000.

Am spus că vin 5-6 jucători. Popa este pariul meu, o să vedem! E pariul meu, nu costă mult. E pariul meu. Mie îmi plăcea de el când era la Dinamo.”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.