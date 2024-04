"VAR-ul în România e penibil! Mai bine fără!" Cristi Săpunaru a pus tunurile pe arbitraj după FCSB - Rapid 2-2! - Antena Sport

„Nu voi comenta arbitrajul, nu e stilul meu. Totuși, la golul lui Băluță am văzut că mingea e afară, dar VAR-ul în România lasă de dorit, e penibil! mai bine jucăm fără VAR.

E penibil, penibil penibil! Nici nu avem suficiente camere! Mă rog, nu mai vreau să spun nimic despre arbitraj.

Astăzi, după mult timp, am fost o echipă. Am fost mai agresivi, mai răi în teren. Am avut și ocazii în repriza secundă.

Suntem la 3 puncte de locul 2, avem meciuri directe, nu s-a încheiat lupta.

Nu știu ce nu a mai funcționat la noi, dar nu a fost din vina lui Cristiano Bergodi. A fost vina noastră.

Astăzi am fost mai răi, așa e într-un derby. Totuși, păcat că s-a terminat egal și păcat de munca băieților. Suntem obligați să ne revenim după meciul ăsta. Dacă nu ne revenim, nu ne mai batem pentru locul 2. Rapid este un club mare, o echipă cu pretenții. Nu țin minte să fi pierdut vreodată 4 meciuri la rând, la Rapid. Cei care cad și nu se ridică nu au nimic de câștigat în viață. Dacă nu ne revenim, poate veni un alt antrenor și să plece și el, fără nicio vină! Nu e vina nimănui că suntem noi pe altă planetă!", a spus Cristi Săpunaru, la orangesport.ro.

