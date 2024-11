"Vino, mă, şi spune, dacă tu ştii lucrul ăsta!" Atac dur la Marius Şumudică, după acuzaţiile făcute de antrenorul Rapidului - Antena Sport

„(N.r. Berto a marcat cu Rapid şi a fost prins dopat) D-aia o fi plecat aşa pe viteză. Noi suntem…nu-l cunoaşteţi pe Şumudică? Noi suntem cu anti-cârcel, cu Cardiozen. Noi nu suntem cu d-astea. Sunt echipe în Liga 1, vreţi să vă spun eu acum, care fac vitamine şi le bagă pe venă perfuzii şi toate astea, ca să se recuperze, vă spun eu! I-am mai prins pe unii care îşi băgau oxigen pe toate orificiile. Noi suntem o echipă care are magneziu, calciu, vitamine, le iei pe gură, se absord 10-15%.

Noi nu suntem cu injecţii. Am şi un doctorel tânăr, dacă-l pun să facă injecţii tremură. Noi suntem oameni ok, transparenţi. Eu habar nu aveam. Trebuie să ţi le asumi. Nu cred că U Cluj a ştiu de lucrurile astea, nu pot să acuz pe nimeni. Dar ştiu sigur că sunt foarte multe echipe care se recuperează mult mai repede la 3 zile.

Nu vorbim de doping, eu vorbesc că sunt echipe care se recuperează făcând vitamine. În momentul în care îţi intră în sânge, e mult mai repede. (N.r. Nu sunt multe echipe care joacă la 3 zile) Ba da, o sumedenie, nu se joacă în Cupă? Nu fac apropouri la FCSB, dacă asta mă întrebaţi.

Eu dacă am un jucător răcit şi vreau să-i pun vitamina C pe venă, nu poţi, ca să-i treacă mai repede, trebuie să ceri aprobare la ANAD. Am avut doi jucători cu febră, l-am întrebat ce le-a dat, un paracetamol. Păi, revino-ţi cu paracetamol. Alţii, bam, direct, vitamina C, butelca de paracetamol, nu mai au nimic”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă, după victoria cu Hermannstadt.