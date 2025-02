Vasile Mogoş a recunoscut de ce a refuzat oferta lui Dinamo pentru a semna cu Universitatea Craiova: "Nu vă ascund asta!" - Antena Sport

Vasile Mogoş a stârnit o adevărată luptă pe piaţa transferurilor între Dinamo şi Universitatea Craiova, în ultima zi de mercato. Fundaşul dreapta de 32 de ani a fost la un pas să semneze cu gruparea din Ştefan cel Mare, dar Mirel Rădoi a intervenit pe ultima sută de metri şi l-a convins să ajungă în Bănie.

Mogoş a susţinut primul interviu după ce a plecat de la CFR Cluj şi a recunoscut de ce a ales să accepte propunerea alb-albaştrilor. Şi-a dorit să joace pe stadionul Ion Oblemenco, pe care îl consideră a fi „cel mai frumos din ţară”.

Vasile Mogoş, prima reacţie după ce a semnat cu Universitatea Craiova

„Nu vă ascund asta, anul trecut vorbeam cu foștii colegi de la CFR și le spunea că cel mai frumos stadion din țară este Ion Oblemenco. Suporterii sunt minunați, am rămas cu o impresie incredibilă de la meciurile jucate aici„, a spus Mogoş într-un interviu pentru pagina de Facebook a Universităţii Craiova.

Mirel Rădoi a fost cel care l-a făcut să nu mai stea pe gânduri şi să parafeze înţelegerea cu Universitatea Craiova. Cei doi au colaborat şi la naţionala României.

„Craiova este o echipă foarte mare, are o istorie importantă în spate și mi-a fost ușor să iau decizia de a veni aici. Am luat legătura cu directorul sportiv, am vorbit mai mult timp cu el și i-am dat cuvântul că o să vin.