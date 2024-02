Verdictul specialistului, după cea mai controversată fază din Farul - Dinamo 0-2: "Trebuia eliminat! Îi face semn la cap!" - Antena Sport

Gică Hagi anunţă măsuri dure după Farul – Dinamo 0-2

Gică Hagi anunţă măsuri dure după Farul – Dinamo 0-2. Managerul campioanei României a spus că jucătorii săi nu au mentalitate pentru a câştiga şi astfel de meciuri.

„Ce v-am zis înainte de meci? Nu avem mentalitate, suntem departe să avem o mentalitate. Sunt la cald. Am încercat să le zic toată săptămână să fie serioşi. Noi nu suntem Dumnezei ca să credem că suntem mari şi valoroşi şi să câştigăm meciurile. Nu am jucat colectiv bine. Vom evalua şi voi vedea ce trebuie făcut.

Nu putem să mergem pe direcţia asta. Hai să luăm prima repriza, a fost o singură fază şi gol. Le-am zis că sunt periculoşi la faze fixe. Noi ce să vorbim despre noi, nu am jucat nimic. Nu am văzut nimic, trebuie să ai viteză. Am zis o realitate înainte de meci. Nu pot să cred că noi avem spirit mai bun decât Dinamo. Şi noi suntem într-o situaţie dificilă în seara asta.

Să ai viteză la minte şi după la picioare. E o seară grea, dar mergem înainte. Meciurile le câştigă o echipă. Ei trebuie să ştie să se apere şi să atace împreună. Am zis un lucru pe care l-am văzut, trebuie să luăm nişte decizii şi să schimbăm. Un singur jucător m-a mulţumit, căpitanul echipei la 37 de ani. El a jucat bine şi echipa a jucat prost„, a spus Gică Hagi la digisport.ro.