Veste cruntă pentru Dinamo. "Câinii", fără drept de joc în cupele europene pentru următorii doi ani - Antena Sport

Urmează să vedem, dar este evident că dacă trecem de momentul depunerii declarației de licențiere, îl pierdem și apoi câștigăm împotriva lui Șiman, îl vom trage la răspundere legal.

„Şiman o mai poate lungi 6-8 luni”

O înțelegere cu el e cu două tăișuri, pot apărea alte persoane care să ceară bani, dacă văd că Șiman a primit suma cerută de la acționarii lui Dinamo. Nici nu știi cum e mai bine, să se închidă amiabil sau în instanță. Dacă nu era presiunea cupelor europene, sfatul nostru juridic era să nu se ajungă la o înțelegere.

Am vorbit cu Șiman, nemulțumirea lui e următoarea: «Am avut dreptate, am avut un contract care nu a fost respectat, am așteptat 13 ani și acum sunt tratat ca un vagabond. Contractul, bun sau rău, trebuie respectat. Vă ascundeți în spatele unor chestii procedurale. Nimeni nu vrea să rezolve cavalerește cu mine».

A avut loc o discuție a lui și cu acționariatul lui Dinamo, e evident că nu s-a ajuns la o înțelegere. Din păcate, credința mea e că Șiman o mai poate lungi 6-8 luni”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, pentru Radio Dinamo.