Veste uriaşă pentru Gică Hagi! Proiect de 75 de milioane de euro la Constanţa: "De când aşteptam asta" - Antena Sport

De când aștept să vă dau această veste! În curând încep lucrările la noul stadion, un proiect uriaș, de suflet pentru toți constănțenii. În ședința de astăzi, Guvernul a aprobat finanțarea.

Proiectul este realizat de Ministerul Dezvoltării și are valoarea totală de 380 milioane de lei fără TVA, dintre care 15% reprezintă contribuția Primăriei Constanța”, a transmis primarul Vergil Chiţac, pe Facebook.

Gică Hagi, anunţ radical despre noul stadion din Constanţa

Cu câteva zile în urmă, Gică Hagi a făcut un anunţ radical despre noul stadion din Constanţa. „Regele” susţine că noua arenă nu va purta numele său, acesta preferând să se implice un sponsor care să investească sume uriaşe de bani.

„Mersi pentru întrebare. Nu cred că îmi va purta numele. Stadionul trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu. Eu am o academie, eu mi-am făcut o academie. Deja am numele undeva, clar, stabil. Am investit tot acolo.

Stadionul nu va avea numele meu. O spun public, chiar dacă prin acte se speculează numele meu. Acolo trebuie să vină un sponsor, un nume, să se ia nişte bani. Un stadion trebuie întreţinut. Nu trebuie să ai doar costuri, ci şi câştiguri.

E bine ca la Constanţa să se gândească la un sponsor foarte mare. Şi eu mi-aş dori lucrul ăsta. Trebuie să producem ca să acoperim costurile. Nu lucrez la stadion. Nu ştiu când va fi gata. Nu e pe teritoriul meu. E o necesitate. Constanţa are nevoie de un stadion”, a spus Hagi, la conferinţa de presă.

