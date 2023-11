"Vi s-a propus să o preluaţi pe Dinamo?" Ionuţ Chirilă, răspuns ferm după ce Ovidiu Burcă şi-a dat demisia - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, în privinţa unei posibile reveniri a lui Mircea Lucescu în „Groapă”, Chirilă a reacţionat ferm, şi a declarat că nu se pune problema ca Il Luce să o antreneze din nou pe Dinamo în această perioadă. Chirilă s-a mai declarat convins că trupa din Ştefan cel Mare se poate salva de la retrogradare, chiar dacă nu s-a mai impus din luna august. Acesta a avut doar cuvinte de laudă şi la adresa acţionarilor din Ştefan cel Mare.

„Nu mi s-a propus Dinamo. Dacă aş primi o propunere, normal că merg. Problema este că Dinamo are nevoie de un om care să construiască jucătorii, să-i transforme din perspective în certitudini. Dinamo nu-şi poate permite să cumpere jucători, nu are bani, trebuie să se descurce cu jucătorii pe care îi are şi să dezvolte acea forţă colectivă care echilibrează diferenţa de valori individuale dintre ei şi Rapid, FCSB, Farul.

Doar aşa se pot face puncte şi Dinamo se poate salva de la retrogradare. Nimeni nu-ţi garantează că dacă aduci şase-şapte jucători, fără să fi demonstrat că poţi ridica valoarea celor care au fost până acum aici, poţi face ceva. Este un risca major pentru acţionarii care nu stau strălucit financiar, să facă nişte investiţii care ar putea duce către faliment. Cred că jucătorii lui Dinamo pot mult mai mult până în momentul acesta.

Ionuţ Chirilă: „Burcă poate deveni un antrenor bun în viitor!”

(N.r. Mircea Lucescu poate reveni la Dinamo) Nu vreau să comentez asta, nu cred că se întoarce în fotbalul românesc, are un alt nivel, nu are legătură cu fotbalul românesc. Eu spun, ştim ce am făcut pentru Dinamo de-a lungul timpului, dar nu mi s-a mai dat şansă de a mai face încă o generaţie care a dominat fotbalul românesc şi care a adus bani foarte mulţi. Acum acţionarii trebuie să fie foarte atenţi şi trebuie să decidă ce e mai bine.

În privinţa lui Burcă, este un băiat tânăr, educat. N-a avut experienţa necesară pentru că, antrenând foarte puţin, a trebuit să preia un Dinamo cu un grad de dificultate imens. Dacă va face toţi paşii, trecând prin toate etapele acestei profesii, ar putea ajunge un antrenor bun în viitor. Acum, însă, a fost prea devreme şocul pentru ca el să ia o echipă în care complexitatea de a o pregăti, tot ce înseamnă Dinamo, nu putea să reuşească într-un timp atât de scurt. Nimeni nu s-a născut să devină direct un mare antrenor.

Până în momentul acesta nu m-a căutat nimeni. Decizia acţionarilor va fi crucială pentru ceea ce vor face în viitor. Trebuie să se gândească foarte bine. Îi cunosc pe acţionari, sunt foarte bine intenţionaţi, educaţi, dintr-o altă lume, oameni de bussines, şi încearcă să construiască un Dinamo pe principii solide. Dinamo nu prezintă interes acum, decât pentru suporterii ei formidabili, şi susţin echipa mai departe. Are pe ce să se construiască. Important e să se ia deciziile bune. Dinamo se poate salva”, a declarat Ionuţ Chirilă, într-un interviu pentru AntenaSport.