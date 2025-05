Victor Angelescu, anunţ despre viitorul antrenor de la Rapid: "Finalizăm negocierile" - Antena Sport

Victor Angelescu a făcut un anunţ despre viitorul antrenor de la Rapid. Acţionarul minoritar al clubului de sub Grant a dezvăluit că se poartă negocieri cu viitorul tehnician al giuleştenilor.

Până atunci, nu doresc să comentez mai mult. Perioada asta e foarte aglomerată. Doar două-trei transferuri ne dorim. (Despre antrenor) Suntem în anumite negocieri, avem o idee cu cine vrem să lucrăm, dar trebuie să finalizăm negocierile”, a declarat Victor Angelescu.

Daniel Pancu, prima reacție despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid

Daniel Pancu a vorbit despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid. Selecționerul U21 a reacționat, având în vedere zvonurile apărute după plecarea lui Marius Șumudică.

„Nu am luat legătura cu nimeni de la Rapid. Sunt într-un moment în care gândurile mele sunt total în altă direcție. Aseară m-am întors în Austria, am fost să văd unde vom face antrenamentele în acele 10 zile, am văzut și hotelul.