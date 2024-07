Zeljko Kopic a dezvăluit, înainte de meciul cu CFR Cluj, obiectivul îndrăzneţ pe care şi l-a propus Dinamo în acest sezon! - Antena Sport

Zeljko Kopic a dezvăluit, înainte de meciul cu CFR Cluj, obiectivul îndrăzneţ pe care şi l-a propus Dinamo în acest sezon! Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Profimedia Images Zeljko Kopic a dezvăluit obiectivul îndrăzneţ pe care şi l-a propus Dinamo în acest sezon! Antrenorul croat al „câinilor” a vorbit la conferinţa de presă despre duelul cu CFR Cluj. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Kopic şi-ar dori ca Dinamo să prindă play-off-ul. Antrenorul croat nu concepe ca echipa lui să se afle în aceeaşi situaţie ca sezonul trecut. Dinamo s-a salvat in extremis de la retrogradare sezonul anterior. Zeljko Kopic a dezvăluit, înainte de meciul cu CFR Cluj, obiectivul îndrăzneţ pe care şi l-a propus Dinamo în acest sezon! „Dan Petrescu a făcut lucruri bune la CFR, însă noi ne-am mișcat bine în presezon. În această perioadă traversăm o formă bună și mă astept să facem un meci bun cu CFR. Ce am văzut ieri (n.r. vineri) la antrenament este că toată echipa vrea să aibă un start bun de campionat, să schimbe tradiția ultimelor sezoane, să avem rezultate și să simțim o îmbunătățire. Este clar că nu mai vrem să fim în zona retrogradării, dorim să fim aproape de echipele care se bat la play-off, să facem un fotbal mai bun. Este clar că în acest sezon vom arăta diferit”, a declarat Zeljko Kopic în conferinţa de presă de dinainte de meciul cu CFR Cluj. CFR Cluj – Dinamo se va disputa duminică, de la ora 19:00, pe Cluj Arena. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Reclamă

Reclamă 4

Zeljko Kopic a schimbat-o radical pe Dinamo, pentru noul sezon! Anunț despre următoarele transferuri: „Vom da totul!”

Zeljko Kopic a schimbat-o radical pe Dinamo, pentru noul sezon de Liga 1. Antrenorul croat a dezvăluit că echipa sa va da totul pentru victorie, în duelul „de foc” din prima etapă, cu CFR Cluj.

„Trebuie să spun că jucătorii s-au descurcat bine, s-au antrenat bine, am avut 5 meciuri de pregătire, mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Jucătorii sunt obosiți, mai avem o săptămână până la meciul cu CFR, o să lucrăm să ne recuperăm fizic, să fim proaspeți, să punem la punct anumite lucruri din punct de vedere tactic.

Meciul de astăzi am jucat timp de 90 de minute cu același grup, am avut momente bune de joc, am avut posesia, ar trebui să fim mai atenți în treimea adversă, am avut ocazii, trebuie să analizăm anumite reacții defensive, dar am fost bine per total.

Reclamă

Am avut ceva probleme medicale, dar nimic ieșit din comun și este unul dintre lucrurile cu care sunt mulțumit. CFR este un adversar puternic, jucăm în deplasare, am încredere în jucători, în staff, arătăm bine și vom da totul pentru puncte Am lucrat la noul sistem, 4-3-3, trebuie să adaptăm noi jucători, mai căutăm încă să vină jucători, dar băieții se antrenează bine și nu am nimic de comentat la antrenamente”, a declarat Zeljko Kopic, într-un interviu pentru pagina oficială a lui Dinamo. Cornel Dinu a văzut transferurile făcute de Dinamo și a dat verdictul Cornel Dinu a văzut transferurile făcute de Dinamo și a dat verdictul! „Procurorul” a vorbit despre tactica gândită de „câini”, pentru această perioadă de mercato. De asemenea, Dinu a spus că acești tineri au nevoie de un antrenor care să îi pregătească bine. El a ținut să menționeze faptul că schimbarea de strategie a clubului ar putea fi benefică. „Din câte am văzut Dinamo s-a axat pe jucători tineri, nu este rău, dar este nevoie de un antrenor care să ştie să îi antreneze. E un pericol, dar schimbarea strategie poate sa fie benefică!”, a spus Cornel Dinu, la primasport.ro. Dinamo a realizat șapte transferuri, în această vară. Raul Rotund a fost ultimul jucător prezentat de formația din Ștefan cel Mare.

Dinamo a învins-o cu 2-0 pe UTA în ultima etapă a play-out-ului sezonul trecut. „Câinii” depindeau şi de celelalte rezultate pentru a prinde barajul. Acestea le-au fost favorabile. La baraj, Dinamo a trecut de Cszikszereda, cu scorul general de 2-0. Politic a reuşit o „dublă” în tur. În returul de la Miercurea Ciuc a fost 0-0.