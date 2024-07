Zeljko Kopic a schimbat-o radical pe Dinamo, pentru noul sezon! Anunț despre următoarele transferuri: „Vom da totul!” - Antena Sport

Zeljko Kopic a schimbat-o radical pe Dinamo, pentru noul sezon de Liga 1. Antrenorul croat a dezvăluit că echipa sa va da totul pentru victorie, în duelul „de foc” din prima etapă, cu CFR Cluj.

Kopic a oferit declarații, după ultimul amical al lui Dinamo, pierdut cu Kryvbas. Acesta a transmis că este mulțumit de modul în care s-au pregătit jucătorii săi, dezvăluind că în sezonul viitor, Dinamo va evolua în sistemul 4-3-3.

De asemeneam Kopic a transmis că în continuare își dorește jucători la echipă, căutând soluții pentru a-și întări echipa.

„Trebuie să spun că jucătorii s-au descurcat bine, s-au antrenat bine, am avut 5 meciuri de pregătire, mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Jucătorii sunt obosiți, mai avem o săptămână până la meciul cu CFR, o să lucrăm să ne recuperăm fizic, să fim proaspeți, să punem la punct anumite lucruri din punct de vedere tactic.

Meciul de astăzi am jucat timp de 90 de minute cu același grup, am avut momente bune de joc, am avut posesia, ar trebui să fim mai atenți în treimea adversă, am avut ocazii, trebuie să analizăm anumite reacții defensive, dar am fost bine per total.