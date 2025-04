Zeljko Kopic, anunţ important despre Dennis Politic, înainte de Rapid - Dinamo. Când va reveni pe teren căpitanul "câinilor" - Antena Sport

Zeljko Kopic a făcut un anunţ important despre Dennis Politic, înainte de derby-ul Rapid – Dinamo, din etapa a treia a play-off-ului. Antrenorul „câinilor” a dezvăluit că mijlocaşul va reveni la antrenamente în zece zile, astfel că accidentarea nu este una extrem de gravă.

Dennis Politic a ieşit accidentat din derby-ul pierdut de Dinamo cu FCSB, în runda precedentă, scor 1-2. Căpitanul „câinilor” va rata duelul cu giuleştenii, duel care se va disputa duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională.

Zeljko Kopic, anunţ important despre Dennis Politic, înainte de Rapid – Dinamo

Zeljko Kopic nu înţelege nici el care este motivul accidentărilor repetate suferite de Dennis Politic. Croatul a dezvăluit că „are grijă” de mijlocaşul său şi încearcă să prevină de fiecare dată astfel de situaţii.

Pe lângă Dennis Politic, Adrian Caragea este şi el indisponibil pentru derby-ul cu Rapid. Kopic a transmis că Josue Homawoo, Kennedy Boateng şi Astrit Selmani au şanse mari să evolueze în duelul cu giuleştenii, fiind refăcuţi după problemele cu care s-au confruntat.

„Caragea este în continuare indisponibil. Dennis Politic este și el indisponibil. Accidentarea lui Politic nu este una gravă, dar îl vom supune mai multor teste pentru a vedea care este motivul. Noi am făcut tot posibilul pentru a-l aduce și a-l menține într-o formă bună. Am încercat să îi gestionăm minutele acordate pe teren, am avut grijă de el la antrenamente, am controlat tot, dar această accidentare apare din nou și trebuie să o tratăm serios. E nevoie să facem tot ce e posibil pentru a-l ajuta.