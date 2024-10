Zeljko Kopic, promisiune uriașă pentru fanii lui Dinamo: „Până la ultima picătură de energie!” Anunț despre transferuri - Antena Sport

Zeljko Kopic a făcut o promisiune uriașă pentru fanii lui Dinamo. Antrenorul croat a dat asigurări că jucătorii săi vor lupta până la ultima picătură de energie pentru a fi îndeplinit obiectivul echipei, anume calificarea în play-off.

Dinamo a avut un parcurs extrem de solid în acest sezon. După 12 meciuri jucate, „câinii” se clasează pe locul cinci, cu 18 puncte acumulate.

Zeljko Kopic, promisiune uriașă pentru fanii lui Dinamo

Zeljko Kopic a transmis că echipa sa a traversat o perioadă extrem de dificilă, ținând cont de multiplele accidentări din cadrul lotului. Croatul este însă optimist și susține că Dinamo este pe drumul cel bun, în acest sezon.

Kopic a transmis că jucătorii săi vor face totul pentru a obține calificarea în play-off. Tehnicianul „câinilor” a transmis și că își mai dorește să primească întăriri la echipa sa.

„A fost o perioadă foarte, foarte grea, jucătorii au dat totul, și ceva în plus, în ultimele săptămâni. Eu sunt optimist. Așa am fost mereu. Dinamo este pe un drum bun. Da, avem probleme, dar putem să îmbunătățim în curând ceea ce nu merge cum am vrea. Direcția este bună, credeți-mă!