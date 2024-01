Zeljko Kopic, promisiune uriașă pentru fanii lui Dinamo: „Vom supraviețui!” Ce a spus despre transferuri - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Kopic a transmis că așteaptă în continuare jucători noi sub comanda sa, la Dinamo, mărturisind că se implică activ în mutările care se pregătesc la club.

„Am făcut tot ce ne-am propus în acest cantonament. Sunt mulțumit de multe lucruri și de faptul că nu am avut mari probleme cu accidentările. În ceea ce privește meciurile, la primul am avut o primă repriză ok, dar le-am dat adversarilor șanse pe anumite tranziții, iar acesta a fost un aspect care nu m-a mulțumit. A doua repriză a fost mult mai bună.

În meciul cu Charleroi, primele 60 de minute au fost excelente, am văzut multe lucruri bune contra unei echipe de calitate. Apoi, la următoarele 30 de minute, nu am fost la nivelul dorit, am făcut multe greșeli tactice, însă trebuie să fiu mulțumit de munca jucătorilor și să schimb ceea ce nu a fost la nivelul așteptărilor. Trebuie să fim pregătiți pentru primul meci, cel cu Petrolul.

(n.r – despre transferurile așteptate) Știți regulile din România. Trebuie să trimitem lista cu jucători către Federație. În următoarele zile va trebui să iau anumite decizii. Mă aștept să avem anumiți jucători care vor semna, însă nu pot spune sigur. Lucrăm la acest aspect și voi da totul pentru a lua cele mai bune decizii pentru club”, a spus Zeljko Kopic, la revenirea în țară.

(N.r. Dinamo va supraviețui?) Vom supraviețui!”, a transmis Zeljko Kopic, la revenirea în țară.

Andrei Nicolescu a anunțat noi transferuri la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat noi transferuri la Dinamo. Administratorul special al clubului din Ștefan cel Mare a dezvăluit că trei jucători sunt în vizorul său și ar putea semna cu „câinii”. De asemenea, oficialul alb-roșilor a tras concluziile și după rezultatele înregistrate de echipă, în cantonamentul din Antalya. ”Eu am spus că-mi doresc cel puțin două transferuri în cantonament, am reușit unul. La al doilea a fost o situație pe care nu vreau să o comentez. Avem 3 sau 4 ținte, dar care sunt la un nivel și este foarte greu de negociat acum la început de ianuarie. Nu vorbim că nu mai vin, noi mai avem 3 sau 4 transferuri de făcut, suntem în discuții, negocieri și totul depinde de detalii. Cred că rezultatele lui se vor vedea începând de luna viitoare. Abia acum și-a făcut și el temele și a început un plan pentru fiecare jucător. (n.r. despre meciul cu Petrolul) E un meci foarte greu pentru ambele echipe, cine va fi stabil mental și fără greșeală va câștiga meciul”, a declarat Andrei Nicolescu, la revenirea în țară.