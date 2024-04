Zeljko Kopic, verdict despre lupta pentru salvare după Oțelul - Dinamo 1-0. Ce trebuie să facă echipa pentru a rămâne în Liga 1 - Antena Sport

Reclamă

Totodată, acesta a spus că echipa din Ștefan cel Mare trebuie să se antreneze mai bine, pentru a reuși să rămână în Liga 1, la finalul playout-ului.

„Cred că am avut sub control meciul. Am avut posesie, în apărare am fost ok, nu le-am dat prea multe ocazii. În anumite ocazii ar fi trebuit să reacționăm mai bine. Am făcut tot posibilul pentru a câștiga partida.

Am luat gol în ultima secundă pentru al doilea meci la rând. Sunt multe lucruri pozitive totuși, trebuie să lucrăm la asta pentru următoarele partide.

Este greu să explic golul dat de ei. Trebuie să pregătim mai bine aceste faze. E un gol diferit față de cel dat de Petrolul. În ultima secundă e vorba de concentrare.

Nu mai putem face nimic acum, asta este. Am avut unele situații, dar trebuie să arătăm mai multe în acțiunile ofensive. Trebuia să fim mult mai periculoși.

„N-ai voie să iei gol pe contră, după o fază fixă a noastră. Nu știu cine e responsabil, dar nu ai voie! Și fanii sunt supărați, ca și noi. Nu știu cât ne ajuta un egal în seara asta. Totuși, era un punct important în seara asta. Merem înainte! Nu mai e accesibilă salvarea directă, cred. Ne luptăm pentru un loc de baraj! Am spus, nu ai voie să iei gol după ce ai o fază fixă! De meciul cu Petrolul nu mai comentez. Ăsta e fotbalul, deocamdată nu e nimic pierdut. Momentan suntem la mâna noastră, trebuie să facem puncte. Ne lipsesc foarte mult suporterii acasă, dar asta este. Ne-au lipsit multe sezonul acesta. După cum am spus, nimic nu e pierdut. Trebuie să lucăm mai mult, să muncim mai mult și să aducem puncte", a spus Răzvan Patrice.

