Daniel Opriţa a dat de pământ cu jucătorii săi, după înfrângerea de la Reşiţa: "Noi nu suntem Steaua. Şi-au bătut joc de mine" - Antena Sport

Reclamă

„A fost o victorie meritată a Reșiței, chiar dacă aș putea să contest anumite faze. La acest scor și la ce am jucat noi, nu mai pot să spun mare lucru. Chiar dacă consider că au fost unele greșeli de arbitraj împotriva noastră, nu avem nicio scuză la modul cum ne-am prezentat la acest meci.

Am luat după pauză două goluri în câteva minute, am fost jalnici! Dezastru! Este o înfrângere rușinoasă pentru jucători. Nu vreau să-i numesc Steaua, noi nu suntem Steaua, la modul cum am jucat la acest meci. Doar cei care au venit de la București, suporterii care au fost în număr mare, pe ei îi pot numi Steaua.

Reclamă

Echipa care a venit pentru acest meci la Reșița nu o pot numi Steaua. A fost o rușine. Doi sau trei jucători aș putea să-i evidențiez, în rest noi nu suntem Steaua. Ceea ce facem noi în acest sezon este o rușine.

Dacă nu au rușine pentru acești oameni care au venit atâția kilometri să-i susțină, înseamnă că n-au caracter. Acești jucători și-au bătut joc de club, de emblemă și de suporteri. Reșița ne-a bătut la toate capitolele, dar în primul rând la dăruire”, a declarat Daniel Opriţa, potrivit caon.ro.

Daniel Opriţa: „Toţi au numai pretenţii de fotbalişti”

Daniel Opriţa a continuat criticile la adresa jucătorilor, despre care spune că şi-au bătut joc de el cu prestaţia din meciul de la Reşiţa. Mai mult, antrenorul Stelei îi acuză pe aceştia că sunt mereu nemulţumiţi, cu toate că le-a oferit toate condiţiile:

Reclamă 4 / 0/3

„Se vedea pe fața băieților de la Reșița faptul că-și doresc victoria. Fotbaliștii noștri au fost la plimbare la Reșița, au venit în excursie. Nu vreau să-i menajez deloc. Toți au numai pretenții de fotbaliști. Este vina mea în primul rând, deoarece eu i-am adus. Încerc să mă zbat pentru ei, să le rezolv toate problemele și ei m-au tratat astfel, mai ales aici, la Reșița, unde e casa mea. M-au făcut de râs. Poate lor nu le este rușine, dar mie îmi este. Efectiv și-au bătut joc de mine, toți și-au bătut joc de mine. Îmi cer scuze suporterilor în numele jucătorilor. Eu aș pleca, dar aș vrea să stau să-i chinui eu pe jucători, nu ei pe mine. Le-am oferit toate condițiile, dar nu știu dacă mai pot să lucrez eu cu ei la ceea ce au făcut la acest meci. Ei sunt tot timpul supărați, nu le convine nimic și nu vor să joace pentru clubul acesta”, a mai spus Daniel Opriţa, potrivit sursei menţionate mai sus. După 16 etape, Steaua se află pe locul 9, cu 22 de puncte. Echipa lui Daniel Opriţa se află la 3 puncte în spatele Gloriei Buzău, ocupanta locului 6, care are un meci mai puţin disputat. Etapa viitoare, Steaua va juca cu ACS Viitorul Tg. Jiu, în timp ce CSM Reşiţa va juca pe terenul celor de la CSM Slatina.

Cine va castiga Liga Campionilor in acest sezon? Manchester City Real Madrid Inter Milano PSG Bayern Munchen Barcelona Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...