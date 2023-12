Daniel Opriţa, ironic la adresa lui Florin Talpan: "De câte ori iese, râd!" Ce relaţie are cu juristul de la CSA Steaua - Antena Sport

„Dacă el (n.r. George Ogăraru) crede lucrul ăsta, e problema lui. Chiar nu mă interesează. Eu am drumul meu, știu ce am de făcut. Eu zic că am promovat destui tineri. Mai departe, asta nu mă interesează.

Vreau ca cei de la club, care conduc, să ia deciziile care trebuie și să aibă discuții. Dacă nu, înseamnă că aceste lucruri sunt cu acordul celor care conduc clubul și o să discut lucrurile astea, dacă e așa.Am alte planuri. Unii spun că trebuie să băgăm tineri, dar trebuie să intrăm și în play-off și să luăm chiar și primele două locuri. Să-și asume altcineva”, a declarat Daniel Opriţa, potrivit iamsport.ro.