Gigi Becali a anunţat două plecări de la FCSB: "Stau la noi la relaxare. Să mă caute urgent cine-i vrea" - Antena Sport

Denis Drăguş şi-a decis viitorul. A refuzat-o pe FCSB şi spune că va rămâne în Turcia, la Trabzonspor. Asta deşi a avut un sezon prost în Turcia şi şi-a pierdut locul de titular. “(n.r. De ce nu îţi doreşti să vii la FCSB?) Pentru că în momentul ăsta mă simt bine unde sunt, n-am avut în niciun moment gândul ăsta de a pleca. Nu sunt genul care atunci când nu merge bine să renunţ şi atunci vreau să mă impun. A fost un an greu, am fost accidentat, a fost o perioadă dificilă. Nu am discutat cu nimeni”, a spus Drăguş.

“Vreau să mă duc în vacanţă, au fost doi ani destul de dificili, imediat după sezonul trecut a fost Campionatul European, a început foarte repede şi cred că am nevoie să iau o scurtă vacanţă şi după o să vedem.

Cum am spus şi înainte, sunt fericit la Trabzon, vreau să dau tot, să mă impun, nu mă gândesc în momentul acesta la nimic altceva, la vacanţă, pe urmă mă întorc la pregătire şi vom vedea ce se va întâmpla. E o perioadă în care trebuie să ne deconectăm un pic”, a declarat Denis Drăguş.