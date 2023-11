Dan Petrescu nu s-a putut abține și a criticat din nou arbitrajul! Ce a spus după meciul din Liga Campionilor Asiei - Antena Sport

Reclamă

Totuși, în stilul deja caracteristic, „Bursucul” a ținut să vorbească și despre un moment care l-a enervat, din cadrul meciului. Acesta a criticat arbitrajul pentru o decizie luată din timpul partidei câștigate de echipa sa. Este vorba de cartonașul roșu încasat de un jucător al echipei sale, la ultima fază din prima repriză.

”Sunt foarte fericit că am câștigat. Toți jucătorii s-au luptat bine, așa cum ne doream. Am marcat două goluri în prima repriză. În a doua parte, am fost într-un impas după o decizie ciudată, dar asta ține de arbitraj și nu vreau să comentez prea mult.

Kitchee și-a creat mai multe șanse în repriza a doua, dar am avut și noi câteva ocazii în ultimele minute. Am câștigat trei puncte importante.

Kitchee a câștigat doar un punct în cele cinci meciuri din Liga Campionilor Asiei, dar echipa merită mai multe puncte. Au avut o prestație foarte bună în repriza a doua. Nu a fost o diferență mare față de primul meci.

Liga Campionilor este scena pe care toate cluburile importante vor să fie. Ar fi dezamăgitor dacă Kitchee nu va fi acolo, pentru că este cea mai mare echipă din Hong Kong. La fel ar fi și pentru noi. Trebuie să trecem de faza grupelor. Trebuie să facem tot posibilul să ne calificăm. Nu contează că este Europa sau Asia, Liga Campionilor este la cel mai înalt nivel și toate cluburile vor să fie acolo”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului, potrivit chosun.com.

Kitchee – Jeonbuk 1-2 Partida dintre Kitchee și formația pregătită de Dan Petrescu a contat, așa cum a fost menționat și anterior, pentru etapa cu numărul 5 a grupelor Ligii Campionilor Asiei. Meciul a început excelent pentru cei de la Jeonbuk, care au deschis scorul încă din minutul 2 al meciului, prin reușita lui Moon Seon-Min. Al doilea gol al echipei lui Dan Petrescu a fost marcat de Song Min-Kyu, în minutul 38 al întâlnirii. Înainte de fluierul de final al primei reprize, Jeong Tae-Wook a primit cartonașul roșu, iar Dan Petrescu a avut o criză de nervi. Ultimul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 69, de Jantscher. Astfel, scorul final al partidei a fost de 1-2.