Dan Petrescu, prima reacție după ce s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor Asiei: „Am greșit mult!” - Antena Sport

Antrenorul român a mai oferit declarații și despre modul în care s-a adaptat la formația din Coreea de Sud. Acesta a transmis că s-a acomodat mai ușor datorită jucătorilor profesioniști cu care lucrează la Jeonbuk.

„Nu am jucat bine în prima repriză. Nu am avut agresivitate. Cu toate acestea, am egalat și am fost activi în repriza a doua. Nu am profitat de toate șansele pe care le-am avut în repriza a doua, dar sunt fericit că am câștigat. Sunt foarte fericit pentru că am ajuns în optimi. Ne vom îmbunătăți anul viitor.

E dificil să evaluez sezonul când ești în mijlocul lui. Am fost foarte mulțumit de ultimele șase luni. Sunt ferciti că am ajuns în finala Cupei și sunt fericit că am avansat de pe locul șapte. Sunt fericit, de asemenea, și pentru calificarea în optimi de azi. Sezonul viitor va fi cu mult diferit.

Nu cred că e corect să mă evaluez singur. Trebuie să fiu judecat de altcineva. A fost dificil să mă adaptez într-o țară nouă. Am fost satisfăcut, pentru că al lucrat cu jucători profesioniști. Am făcut greșeli, trebuie să mă îmbunătățesc în viitor. Trebuie să mă schimb nu doar eu, ci întreaga echipă.

Atât eu, cât și jucătorii, trebuie să ne adaptăm mai bine, să avem o pregătire bună. Trebuie să aducem jucători care să ajute echipa. Sper să se decidă să fie aduși jucători buni”, a declarat Dan Petrescu, conform biz.chosun.com.

Ce urmează pentru Dan Petrescu, după ce s-a calificat cu Jeonbuk în play-off-ul Ligii Campionilor Asiei Se știe ce urmează pentru Dan Petrescu, după ce a calificat-o pe Jeonbuk în play-off-ul Ligii Campionilor Asiei, live în AntenaPLAY. Trupa antrenată de tehnicianul român își va afla adversara din faza următoare a competiției pe 28 decembrie, atunci când va avea loc tragerea la sorți, care va fi de asemenea live pe platforma noastră. Jeonbuk este ultima echipă calificată în play-off-ul Ligii Campionilor Asiei, după Bangkok, Yokohama, Kofu, Kawasaki, Ulsan, Pohang și Shandong. Meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor Asiei vor avea loc pe 13 și 14 februarie, returul urmând să se desfășoare pe 20, respectiv 21 februarie. Jeonbuk va fi în urna a doua la tragerea la sorți, și cel mai probabil va întâlni una dintre echipele care și-au câștigat grupele din Liga Campionilor Asiei, anume una dintre Yokohama, Bangkok, Kofu, Kawasaki sau Pohang. În play-off-ul Ligii Campionilor Asiei sunt calificate și Al Nassr și Al Ittihad, echipe la care evoluează Cristiano Ronaldo și Karim Benzema. Acestea își vor afla adversarele tot pe 28 decembrie, însă nu se vor afla pe ruta lui Jeonbuk, deoarece se află în partea vestică a Asiei.