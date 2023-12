Decizia luată de Jeonbuk după ce Dan Petrescu a ratat calificarea în ediţia viitoare a Ligii Campionilor Asiei - Antena Sport

„Îmi pare rău pentru fani pentru că nu am câștigat. A fost un meci greu. Ulsan a fost foarte agresivă în prima jumătate a jocului. Nu au fost acordate nici penalty-uri. Sunt foarte dezamăgit pentru că nu am găsit o soluție. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun. În ciuda programului încărcat și a călătoriilor lungi, jucătorii au muncit din greu. Vom învăța din rezultatul de azi și vom avea rezultate mai bune în sezonul viitor.

Am venit de pe locul șapte și am avut mulți jucători accidentați. În plus, cinci jucători ne-au lipsit la mijlocul sezonului și au fost foarte multe probleme. Cu toate acestea, este important să ne pregătim mai bine pentru sezonul viitor. Voi face totul în viitor”, a declarat Dan Petrescu, după ultima etapă, conform chosun.com.