Anunţul antrenorului lui Maccabi Tel Aviv despre vedeta echipei sale, înainte de meciul cu FCSB! - Antena Sport

Anunţul antrenorului lui Maccabi Tel Aviv despre vedeta echipei sale, înainte de meciul cu FCSB! Zarko Lazetic, la conferinţa de presă / AntenaSport Anunţul antrenorului lui Maccabi Tel Aviv despre vedeta echipei sale, înainte de meciul cu FCSB, a venit la conferinţa de presă. Felicio Milson (24 de ani), cotat de transfermarkt.com la 4 milioane de euro, a făcut deplasarea la Bucureşti, deşi nu a făcut pregătirea cu Maccabi în această vară. El spera să se transfere de la echipa israeliană. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB – Maccabi Tel Aviv se dispută marţi, de la ora 20:30, pe stadionul Ghencea. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Anunţul antrenorului lui Maccabi Tel Aviv despre vedeta echipei sale, înainte de meciul cu FCSB! "Mă simt bine, sunt încântat că jucăm în Champions League cu un așa club, cu o mare istorie. Nu ne gândim la jucătorii care nu sunt cu noi. Jucătorii mei sunt dedicați. Suntem pregătiți. Știu ce am văzut la antrenamente. Milson e cu noi, este în echipă. Mâine vom vedea care va fi situația lui. Suntem 100% pregătiți. Dacă nu vom arăta ca o echipă, înseamnă că nu suntem pregătiți. Fotbalul este impredictibil. Ne vom face jocul nostru. Nu sunt aici să comentez unele lucruri, ci să vorbesc despre fotbal. Ne respectăm adversarul, dar vom încerca să câștigăm meciul. Normal că vrem să câștigăm. Cred în spiritul de echipă și în ce vom face împreună.

Ne respectăm adversarul, dar vom încerca să câștigăm meciul. Normal că vrem să câștigăm. Cred în spiritul de echipă și în ce vom face împreună.

Nu cred că un singur jucător poate face diferența. Sunt sigur că ei (n.r. cei de la FCSB) sunt pregătiți pentru acest meci. Au o organizare bună, au mulți jucători periculoși. Nu putem spune ceva rău despre ei. Noi am jucat un singur meci”, a declarat antrenorul lui Maccabi Tel Aviv, Zarko Lazetic, la conferința de presă.

„Toate echipele pot fi bătute” Elias Charalambous, mesaj de luptă înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv! Reacţie despre Tavi Popescu

Elias Charalambous a transmis un mesaj de luptă, înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv, duelul din turul secund preliminar din Champions League. Antrenorul cipriot nu se teme înaintea confruntării cu campioana din Israel.

Elias Charalambous este convins că FCSB se poate impune, fiind de părere că are la dispoziţie cel mai bun lot din Liga 1. Tehnicianul cipriot a mai subliniat că nu vrea să se gândească la un eventual duel cu Sparta Praga, din turul trei preliminar din Champions League, fiind concentrat doar asupra confruntării cu Maccabi Tel Aviv. Elias Charalambous a oferit declaraţii şi despre Octavian Popescu, decarul FCSB-ului fiind operat în această vară. Antrenorul a dezvăluit că mijlocaşul va reveni curând la antrenamente. „Ştim că mâine este prima repriză, sunt două jocuri, totul, din punctul meu de vedere, se va decide în jocul secund. O echipă serioasă, similară cu noi, le place să ţină mingea, vor să facă pressing sus, suntem două echipe similare. Trebuie să fim foarte agresivi, concentraţi, detaliile fac diferenţa, în astfel de jocuri. Cine nu poate fi bătut!? În fotbal, cred că toate echipele pot fi bătute. În startul sezonului, nu cred că este vreo echipă în lume care să spună că este sută la sută, este un lucru normal. „Stadionul va fi plin!” (n.r.: despre Sparta Praga) Să o luăm pas cu pas, sper să mergem în runda următoare, este prea devreme acum, sunt două jocuri, mâine avem un joc, cu siguranţă că vrem să trecem în runda următoare, în fotbal nu se ştie niciodată, nu pot spune cu siguranţă că vom câştiga, noi ne dorim, vrem să mergem mai departe. Azi am fost informat că stadionul va plin, ceea ce este un lucru nemaipomenit pentru jucători.

Cred şi sunt sigur că avem astfel de jucător în echipă, să facă diferenţa când este nevoie, echipa noastră are foarte multă calitate şi nu trebuie să uităm, ţinând cont de ultimele rezultate, să uitmă ce au făcut băieţii ăştia. Am încredere multă în ei şi consider că avem cel mai bun lot din România, în acest moment.

Tavi se recuperează şi foarte curând se va alătura echipei”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă de dinainte de meciul FCSB – Maccabi Tel Aviv, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.