"Toate echipele pot fi bătute" Elias Charalambous, mesaj de luptă înainte de FCSB - Maccabi Tel Aviv! Reacţie despre Tavi Popescu - Antena Sport

Azi am fost informat că stadionul va plin, ceea ce este un lucru nemaipomenit pentru jucători.

Cred şi sunt sigur că avem astfel de jucător în echipă, să facă diferenţa când este nevoie, echipa noastră are foarte multă calitate şi nu trebuie să uităm, ţinând cont de ultimele rezultate, să uitmă ce au făcut băieţii ăştia. Am încredere multă în ei şi consider că avem cel mai bun lot din România, în acest moment.

Tavi se recuperează şi foarte curând se va alătura echipei”, a declarat Elias Charalambous, în conferinţa de presă.

Elias Charalambous, întrebat direct dacă vrea să fie selecţionerul României

Elias Charalambous a fost întrebat direct dacă vrea să fie selecţionerul României, după plecarea lui Edi Iordănescu. Antrenorul celor de la FCSB a ţinut să îi transmită un mesaj lui Edi Iordănescu.

România caută selecţioner, după ce Edi Iordănescu a decis să plece, anunţul fiind făcut oficial de FRF. O variantă surpriză ar fi Elias Charalamabous. Cipriotul care a câştigat titlul cu FCSB în sezonul trecut a fost întrebat direct dacă ar fi tentat.

„Edi a plecat? E oficial? Înainte d etoate, Edi o persoană pe care o apreciez şi cu care am o relaţie foarte bune. A făcut lucruri senzaţionale pentru fotbalul românesc. Îi urez toate cele bune, sunt convins că va avea un viitor mare. În acest momen, tot ce mă intersează este echipa mea. Sunt fericit să fiu aici. Dar, în viaţă şi în viitor nu ştii niciodată ce se poate întâmpla„, a spus Elias Charalambous.