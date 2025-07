Anunţul FRF după ruşinea încasată de FCSB în Andorra! Mihai Stoichiţă a spus clar: "Nu suntem pregătiţi" - Antena Sport

FCSB a încasat o umilinţă istorică în Andorra. A pierdut, scor 1-2, în faţa celor de la Inter d’Escaldes, dar a reuşit, în cele din urmă, calificarea în turul 2 preliminar al Champions League. Calificarea a venit ca urmare a victoriei din tur, de pe Ghencea, când echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu scorul de 3-1.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă ştie de ce FCSB a comis-o în faţa celor din Andorra. Pentru campioana din România urmează dubla cu nord macedonenii de la Shkendija. Returul va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Mihai Stoichiţă, anunţ după umilinţa încasată de FCSB în Andorra

Mai mult, Mihai Stoichiţă a spus clar. Nicio echipă din România nu este pregătită şi nu este în formă în această perioadă. Oficialul celor de la FCSB înceaarcă să minimalizeze jenanta înfrângere a campioanei şi spune că echipele mici nu mai sunt atât de slabe ca în urmă cu mai mulţi ani. „Ai spus foarte bine, s-au calificat, dar vreau să fac o paranteză. Ce echipă românească care au fost în fruntea clasamentului joacă bine la ora actuală? În esență mie mie se pare că încă nu suntem pregătiți. Am fost surprins aseară, dar nu în totalitate. Am jucat în Andorra cu echipa națională, cu Edi antrenor, dar am câștigat cu 2-0 parcă, în superioritate numerică.

M-am interesat să văd de ce au început aceste surprize în Europa, cu echipele de eșalonul 3 ca valoare… Cei din San Marino, echipele lor de juniori, nu mai joacă în campionatul din San Marino, ci în campionatul italian, la vârsta lor. Vă întreb eu acum, așa cum noi dezvoltăm fotbalul cu tot felul de academii în țară, și ei s-au gândit să dezvolte și găsesc fel și fel de mijloace, ca acesta.

Andorra este un spațiu mic, cât Valea Prahovei. Toată lumea a găsit mijloace să dezvolte propria pepinieră, chiar ținând cont de caracteristicile geografice și sociale ale țării. Andorra este de fapt o școală de fotbal spaniolă”, a spus și Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.