Gigi Becali a găsit vinovatul pentru ruşinea din Andorra! O nouă tiradă la adresa jucătorilor: "Împiedicaţi" - Antena Sport

FCSB s-a făcut de râs în returul din Andorra, contra celor de la Inter Club d’Escaldes, scor 1-2. A reuşit calificarea în turul 2 preliminaar din Champions League doar datorită victoriei din tur, de pe Ghencea, când a câştigat cu 3-1. Repriza secundă din Andorra a fost însă una foarte slabă.

Gigi Becali a vorbit despre umilinţa din Andorra şi a găsit vinovaţii. Mai mult, a dezvăluit că nu a putut dormi în noaptea de după meci. A lansat o nouă tiradă la adresa fotbaliştilor săi.

Gigi Becali nu a putut dormi după ruşinea încasată de către FCSB în Andorra

Gigi Becali a ratat şi Slujba de la Biserică din această dimineaţă. Asta pentru că n-a putut dormi aproape toată noapte şi s-a trezit târziu. Ştie cauzele eşecului în faţa celor de la Inter Club d’Escaldes. Încrederea sa prea mare în propria echipă, dar şi faptul că unii jucători nu au dat randament deloc. „După ce am stat și m-am odihnit, m-am culcat pe la 01:30. Nici nu m-am mai dus la slujbă, am dormit până la 09:30. Am stat și m-am gândit bine.

Noi avem valoare, numai că din cauza laudelor mele, a bârfelor mele… Mi-a arătat Dumnezeu că nu pot face nimic și că mă laud degeaba. Am analizat…

Poate și demonul a intervenit că l-am paradit la emisiune, și nu am voie să fac treaba asta. Echipa de aseară nu este echipa mea. Parcă au avut picioarele legate.