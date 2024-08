"Cum a fost să joci în Liga Campionilor?" Reacţia fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo, la tragerea la sorţi: "Nu uitaţi asta" - Antena Sport

Reacţia fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo, atunci când a fost întrebat cum a fost să evolueze în Liga Campionilor, a venit la tragerea la sorţi a grupelor celei mai importante competiţii intercluburi din Europa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo a amintit că evoluează în prezent în Liga Campionilor Asiei. Competiţia este transmisă în AntenaPLAY.

„Cum a fost să joci în Liga Campionilor?” Reacţia fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo, la tragerea la sorţi: „Nu uitaţi asta”

„(Cum a fost să joci în Liga Campionilor) Încă joc în Liga Campionilor Asiei, nu uitaţi asta! Pentru mine este întotdeauna o plăcere să fiu aici şi să primesc acest trofeu minunat. Este ochiul fotbalului. Nu doar recordurile vorbesc pentru mine, plăcerea de a juca în competiţie a fost motivaţia mea. E destul să asculţi imnul! Prezenţa mea aici îmi trezeşte amintiri frumoase, această scenă de la Monte Carlo. Fotbalul şi noi suntem compuşi din amintiri. Nu regret că am fost contemporan cu această competiţie. Să vedem ce ne va rezerva viitorul!

Întotdeauna menţionăm prima oară când câştigăm trofeul. Îmi amintesc când am fost la Manchester United, a fost ceva special. Apoi am plecat la Real Madrid şi mi-a ieşit mai bine, am câştigat de patru ori. Finala câştigată la Lisabona, în faţa fanilor mei, a fost una specială. A fost o presiune enorm pentru mine. Liga Campionilor şi golurile din competiţie sunt ceva special!

Am loc de cât mai multe trofee, sigur îi găsesc loc şi acestuia. E loc în Madeira”, a declarat Cristiano Ronaldo la ceremonia tragerii la sorţi a grupelor Ligii Campionilor.