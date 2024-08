Decizia radicală luată de Gigi Becali după eliminarea FCSB din Liga Campionilor. Anunţul făcut imediat după 2-3 cu Sparta Praga - Antena Sport

Decizia radicală luată de Gigi Becali după eliminarea FCSB din Liga Campionilor a fost anunţată de patronul roş-albaştrilor imediat după eşecul dur din play-off-ul UCL, 2-3 cu Sparta Praga.

Becali a anunţat că nu va mai face niciun transfer, ţinând cont că a pierdut o sumă uriaşă, aproximativ 20 de milioane de euro, după ratarea grupei Ligii Campionilor.

„Planul de acum… ce plan? Să jucăm pe locul de Europa League. Ce să mai, la revedere?! Acum mai dau bani pe transferuri? Nu mai dăm bani, la revedere, s-a terminat acum. Dacă ne calificam, era altceva, dar nu. Asta e.

Miculescu nu e 9, are dreptate Ilie. Nu e 9, nu a câștigat dueluri. Are dreptate și gata, dar nu am ce să fac. Au dat un gol din corner, a făcut apoi Dawa un penalty și la celălalt cred că a greșit Târnovanu. Eu zic că noi am jucat peste ei. În prima repriză au fost mai buni ca noi”, a anunţat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Cine este LASK Linz, adversara FCSB-ului din play-off-ul Europa League

Aventura europeană a FCSB-ului în cupele europene nu s-a oprit însă după înfrângerea cu Sparta Praga. Echipa lui Elias Charalambous va evolua în play-off-ul Europa League.