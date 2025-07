Fanii s-au răzbunat pe jucătorii de la FCSB după ruşinea din Andorra: "Mulțumim că ne-ați făcut de râs" - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB nu au scăpat de mesajele ironice ale suporterilor, după eşecul ruşinos, 1-2, în Andorra, cu Inter d`Escaldes, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Postarea de pe Facebook de final de meci a campioanei a adus un val de mesaje prin care fanii au răbufnit după prestaţia favoriţilor. ”Campionii României s-au calificat în turul 2 al UEFA Champions League, chiar dacă au pierdut meciul din Andorra, cu Inter Escaldes, scor 2-1.

Elevii lui Elias Charalambous vor întâlni campioana Macedoniei de Nord, Shkendija, în faza următoare a competiţiei”, a fost comunicatul emis de roş-albaştri.

Fanii s-au răzbunat pe jucătorii de la FCSB după ruşinea din Andorra

„Să vă fie rușine!”, „Meci mai rușinos nu am văzut în 20 de ani de când joacă echipa în cupele europene”, „Ne-am făcut de râs. Nu mai visați la UCL”, „Umilință istorică. Mulțumim că ne-ați făcut de râs”, „Super eroii au rămas fără puteri”, „Să vedem dacă a fost accident!”, „Nu am cuvinte, câți nervi mi-am făcut. De liga a 4”, „Dacă nu era Târnovanu eram în Conference League” sau „Cuvintele sunt de prisos. Ați vorbit destul pe teren. Așteptăm biletele scumpe de pe teren propriu, să vă putem și vedea”, au răbufnit suporterii campioanei.

„Țin minte că am mai avut așa umilință acum mulți ani și după am ajuns în semifinalele Europa League”, „Am pierdut un meci, nu tot războiul!” sau „Știu ca dezamăgirea e mare, dar totuși să fim pozitivi. Am obținut calificarea”, sunt şi mesajele de încurajare ale fanilor.