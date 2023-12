Manchester United, „distrusă” în presa din Anglia după eliminarea din Champions League: „Disperat de mediocră!” - Antena Sport

Bayern a învins-o la limită pe Manchester United, pe Old Trafford. Kingsley Coman a marcat unicul gol al meciului, iar reușita a consemnat o bornă negativă pentru „diavoli”.

Concret, Manchester United este echipa din Premier League cu cele mai multe goluri încasate în istorie, în faza grupelor de Champions League, conform OptaJoe. Trupa lui Erik ten Hag a încasat nu mai puțin de 15 goluri, în cele șase meciuri bifate în grupă.

La finalul duelului cu Bayern, Erik ten Hag a avut o reacție surprinzătoare. În ciuda faptului că echipa sa a părăsit competiția într-un mod rușinos, managerul olandez a declarat că Manchester United a prestat un joc solid în duelul cu Bayern Munchen.

„Am făcut greșeli. Multe greșeli individuale din partea jucătorilor. În final, nu am fost suficient de buni. În această seară, prestația echipei a fost foarte bună. Nu am meritat să pierdem, dar am pierdut acest joc.

Vrem să fim mai constanți. Trebuie să îmbunătățesc echipa, trebuie să îi ghidez, iar jucătorii trebuie să fie mai responsabili”, a declarat Erik ten Hag.