Novak Martinovic a dat verdictul înainte de Shkendija - FCSB: "Vor merge mai departe fără probleme" - Antena Sport

“Din lotul actual al FCSB-ului, cu unii am jucat şi am păstrat și legătura, chiar dacă am plecat. Îmi pare bine că au venit aici, că ne-am revăzut şi sper să câştige. Eu cred că FCSB va câştiga. Chiar dacă Shkendija e o echipă din Macedonia, ţin cu fostul meu club. O să fiu și în tribune, pentru a încuraja FCSB. Shkendija e o echipă bună, dar calitatea Stelei (n.r. – FCSB-ului) e mai mare.

Sincer, nu prea mă uit la Shkendija. Ştiu doar că atacantul lor central, Besart Ibraimi, căpitanul echipei, e cel mai periculos jucător de la ei. E o legendă!”, a spus Boban Nikolov.

În vârstă de 38 de ani, Besart Ibraimi este căpitanul lui Shkendija. Atacantul este cotat, în momentul de față, la suma de 200.000 de euro.