Ce suspendare riscă să primească Florin Tănase, după ce a fost eliminat în Shkendija - FCSB 1-0: „O pierdere importantă” - Antena Sport

“Dezamăgire, consider că azi puteam să câştigăm meciul, am avut o sumedenie de ocazii, puteam să marcăm multe goluri. A fost şi acea greşeală a mea, la acel fault, îmi pare rău. Puteam să luăm o opţiune serioasă, dar avem meciul retur, când cred că putem marca multe goluri şi să ne calificăm.

Ne lipseşte golul, din păcate şi puţină neşansă azi. Am avut ocazii, e bine că am dus mingea aoclo. La retur va fi altceva. Îmi pare rău că nu o să pot evolua şi eu, dar am încredere în colegi că pot face un meci mare şi ne vom califica.

(N.r. Despre faultul comis asupra lui Latifi) L-am văzut ieşind dintre colegii mei, se îndrepta spre poartă. Dacă-l loveam puţin mai jos, cu siguranţă cu acorda roşu. Îmi pare rău. De amenzi ne arde acum? Ofensiv, trebuie să marcăm, avem nevoie de goluri, va fi aşltceva pe Arena Naţională, îi aşteptăm pe fani să ne susţină, avem nevoie de ei”, a declarat Florin Tănase, conform primasport.ro, după Shkendija – FCSB 1-0.