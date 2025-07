"Atenție mare la el!" Un nord-macedonean care a jucat la FCSB, semnal de alarmă înaintea meciului cu Shkendija - Antena Sport

Un jucător din Macedonia de Nord, care a fost legitimat la FCSB, a tras un semnal de alarmă înaintea duelului dintre Shkendija și campioana României! Acesta a numit cel mai periculos jucător al adversarei roș-albaștrilor.

Shkendija – FCSB este programat la ora 21:00 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Returul de pe 30 iulie va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la 20.30.

Boban Nikolov, semnal de alarmă înainte de Shkendija – FCSB

Boban Nikolov, care a jucat la FCSB în perioada septembrie 2022 – iulie 2023, a transmis că Besart Ibraimi este cel mai periculos jucător din lotul lui Shkendija. Acesta a transmis că atacantul este o adevărată legendă la clubul din Macedonia de Nord.

“Din lotul actual al FCSB-ului, cu unii am jucat şi am păstrat și legătura, chiar dacă am plecat. Îmi pare bine că au venit aici, că ne-am revăzut şi sper să câştige. Eu cred că FCSB va câştiga. Chiar dacă Shkendija e o echipă din Macedonia, ţin cu fostul meu club. O să fiu și în tribune, pentru a încuraja FCSB. Shkendija e o echipă bună, dar calitatea Stelei (n.r. – FCSB-ului) e mai mare.

Sincer, nu prea mă uit la Shkendija. Ştiu doar că atacantul lor central, Besart Ibraimi, căpitanul echipei, e cel mai periculos jucător de la ei. E o legendă!”, a spus Boban Nikolov.