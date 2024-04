Proteste incendiare la Bayern Munchen - Arsenal! Nimeni nu a scăpat de furia fanilor bavarezi: "Îşi mulg fanii ca pe vaci" - Antena Sport

Trebuie să trecem peste durerea provocată de această înfrângere, să ne ridicăm, să revenim cu aceeași atitudine și să sperăm că o vom învinge pe Wolverhampton.

În acest moment, vestiarul e devastat. Nu lot găsi cuvintele potrivite pentru a le ridica moralul. Aș fi vrut să le am. Trebuie să trecem peste.

Acest club nu a participat în Champions League timp de 7 ani și acum vreți ca în primul an să fie în semifinale sau în finală. Cu toții ne-am dorit foarte mult, dar, așa cum puteți vedea și la alte cluburi, durează șase sau șapte ani pentru a ajunge acolo.

Am încercat împotriva unei echipe care are foarte multă experiență, într-o dublă care a fost extrem de echilibrată. Au fost momente când noi am fost mai buni.

Le-am oferit două goluri și asta a fost un avantaj mare pentru ei. Nu a fost loc de erori și noi am făcut greșeli mari în careu. A fost dificil”, a declarat Mikel Arteta, potrivit skysports.com.