"Am învăţat că pot" Jaqueline Cristian, prima reacţie după înfrângerea cu Iga Swiatek: "Va veni momentul meu" - Antena Sport

Jaqueline Cristian a fost eliminată de Iga Swiatek, în turul 3 de la Roland Garros. Fostul lider mondial s-a impus cu 6-2, 7-5, la capătul unui meci care a durat o oră şi 53 de minute. În ciuda înfrângerii, românca a făcut o partidă bună, în mod special în setul al doilea, când a fost aproape de a trimite setul în tiebreak.

Cristian traversează o perioadă bună, după ce săptămâna trecută a jucat finala turneului WTA 250 de la Rabat. De asemenea, ea a înregistrat cel mai bun rezultat al său de până acum pe zgura pariziană.

Jaqueline Cristian, după înfrâgerea cu Iga Swiatek: “M-am încărcat cât am putut de mult din atmosferă”

Meciul s-a jucat pe Suzanne-Lenglen, a doua arenă ca mărime a complexului de la Roland Garros, iar românca a încercat să se folosească de atmosferă:

“M-am lăsat purtată și de atmosfera de pe Suzanne Lenglen, deoarece chiar am simțit că publicul își dorea să vadă un meci cât mai lung, cât mai frumos și m-au împins foarte mult, iar eu m-am încărcat cât am putut de mult din atmosfera aia. Chiar dacă nu am jucat cel mai bun tenis al meu, cred că mi-am ridicat foarte mult nivelul și mi-am dat o șansă să o împing cât de mult am putut și să fac maxim din cât am putut face astăzi.

Am avut câteva mingi de break pe care și acum le trăiesc. Dar am simțit că la mingile mele de break era foarte solidă și știam că orice șansă pe care nu o fructific o ajută, îi dă încredere și o ține agățată în game”, a spus Jaqueline Cristian, pentru eurosport.ro.