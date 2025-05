"Nu sunt milog". Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Dennis Politic la FCSB. Aşteaptă răspunsul final de la Dinamo - Antena Sport

Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferul lui Dennis Politic la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că aşteaptă răspunsul final din partea rivalilor de la Dinamo, după oferta făcută.

Gigi Becali a declarat că e dispus să ofere suma de 700.000 de euro, plus Alexandru Musi, în schimbul lui Dennis Politic. Asta în condiţiile în care transferul lui Ianis Stoica a intrat, pentru moment, în impas.

Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Dennis Politic la FCSB

Totodată, Gigi Becali a declarat că Alexandru Musi poate deveni un jucător important, în câţiva ani. Patronul campioanei a subliniat că nu este dispus să ofere mai mult de 700.000 de euro pentru Dennis Politic.

„N-am avansat. Aştept şi eu, am zis să o facem noi, luaţi banii pe Musi şi luaţi voi. Ei zic că Becali are bani, dar eu plătesc când vreau ceva, însă nu exagerăm.

Dau jucătorul meu, fac artificii, îmi dai banii într-un an, îţi mai dau 500, şi ei zic că nu, domnule… am şi eu o limită a caracterului, nu le-am zis nimic lor, dar aşa ceva nu se poate face. Sunt milog? Ce discuţii să mai am cu Sibiul?