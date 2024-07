Răzvan Lucescu, după PAOK - Borac Banja Luka 3-2: "Trebuie să schimbăm multe lucruri. Trebuia să marcăm mai mult" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a vorbit la conferinţa de presă susţinută după PAOK – Borac Banja Luka 3-2, din turul secund al preliminariilor Ligii Campionilor. Antrenorul cu două titluri câştigate cu PAOK în Superliga transmisă exclusiv în AntenaPLAY şi-ar fi dorit un succes la un scor mai mare.

„Primul meci oficial ne-a adus şi prima victorie, dar va trebui să muncim asupra multor aspecte. Am câştigat şi lucrurile merg unde vrem noi. Când este un ritm scăzut, nu avem intensitatea pe care ne-o dorim. Avem nevoie de incredere în sine. Dacă aveam mai multă răbdare, nu am fi comis acele greşeli.

Răzvan Lucescu, declaraţii după PAOK – Borac Banja Luka 3-2

E important că mai mulţi jucători au primit minute în repriza a doua, dar trebuie să lucrăm la intensitate şi la încredere. Dar victoria e cea mai importantă şi va trebui să reparăm repede nişte lucruri pentru a ne califica mai departe.

Am marcat trei goluri, dar am mai avut şi alte cel puţin trei ocazii mari de a marca. Trebuia să mai înscriem măcar încă un gol. Adversarul nu ne-a ameninţat prea mult, dar noi am făcut multe greşeli. Victoria ne va ajuta să gestionăm mai bine meciul retur”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.

PAOK Salonic – Borac Banja Luka 3-2

PAOK Salonic, antrentă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a învins miercuri, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia bosniacă Borac Banja Luka, în prima manşă a turului secund preliminar din Liga Campionilor.