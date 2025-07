Schimbarea radicală pregătită de Gigi Becali la FCSB, după eşecul ruşinos cu Inter d'Escaldes: "Nu-mi mai arde de glume" - Antena Sport

“Târnovanu nu ne-a salvat, ne-a băgat în găleată, cu pasă greşită în stânga. Ai două goluri diferenţă după, pasează şi tu, dă trei pase decisive. Eram 3 contra 2…nu am nevoie de gol, dar nu au înţeles nici antrenorii ce le-am zis. Să nu poţi să faci trei pase.

Ce să-l bagi pe Ştefănescu, să joci fotbal cu el, sau cu Baba să joci fotbal. Bagă-l pe Stoian să joace fotbal. Nu mai am niciun fel de încredere în nicio calificare. Am vorbit, am glumit, că le e frică, că nu ştiu ce, că turul trei, acolo se vede valoarea. Dar la revedere, mi-au închis gura. Nu mai ştiu nici de campanie, am uitat de toate. Nimic nu mai ştiu.

Circăraie de fotbal, Şut stă pe teren, îl lăudam că e cel mai bun fotbal al României, juca la mişto. Baba alunecă cu mingea la picior, pierde mingea şi au ei ocazie. Ştefănescu, are mingea la el, în loc să dea pasă. Parcă erau hipnotizaţi”, a mai spus Gigi Becali.