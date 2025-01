"Sper că glumeşti!" Atac la Istvan Kovacs, după arbitrajul din Steaua Roşie - PSV 2-3. Decizia care a stârnit controverse - Antena Sport

Istvan Kovacs i-a acordat cartonaş roşu lui Ryan Flamingo / Profimediaimages Istvan Kovacs a fost criticat dur după ce a fost la centru în meciul Steaua Roşie – PSV, scor 2-3, din grupa principală a UEFA Champions League. Arbitrul român a stârnit controverse în partida disputată la Belgrad. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olandezii au condus cu 3-0 încă de la pauză, dar Ryan Flamingo a fost eliminat în minutul 50. Acesta a făcut un fault din postura de ultim apărător şi a văzut direct cartonaş roşu. Faza a fost verificată cu VAR, moment în care Istvan Kovacs a avut o discuţie surprinzătoare cu Luuk de Jong. Atac la Istvan Kovacs, după arbitrajul din Steaua Roşie – PSV 2-3 Atacantul de 34 de ani a dezvăluit, la finalul meciului, ce i-a putut spune Istvan Kovacs. Şi antrenorul lui PSV s-a declarat nemulţumit de ceea ce s-a întâmplat în startul reprizei secunde. „Nu știu dacă ați văzut reluările, dar nu are niciun sens. Am început repriza a doua cu sentimentul că va fi totul bine, dar, la primul duel, băiatul acela (n.r. Nemanja Radonjic) șutează peste poartă și se aruncă peste piciorul lui Ryan. Roșu direct! Felicitări echipei că a luptat până în ultimul minut. În timpul verificărilor VAR, arbitrul a spus: ’Verificăm dacă este ofsaid, dar cartonașul roșu rămâne’. M-am gândit: ‘Sper că glumești! În opinia mea, nu a fost nimic greșit’. Reclamă

A fost dificil și a trebuit să ne depășim limitele. Din fericire, am reușit. Am făcut o primă repriză foarte bună, iar Walter Benitez ne-a salvat la început. Apoi am reușit să înscriem de trei ori„, a declarat Luuk de Jong.

„Eu eram foarte departe de acea fază. Dar am văzut reluările și, dacă primești cartonaș roșu pentru așa ceva, este deja o pedeapsă prea mare, din punctul meu de vedere.

Așa că i-am felicitat pe băieți, în special pe fundași, pentru că au rezistat până la final„, a declarat Peter Bosz la finalul meciului din Champions League.

