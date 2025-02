Starul Barcelonei, "bântuit" de Istvan Kovacs. A recunoscut totul, după ce a fost eliminat de român: "M-a urmărit tot sezonul" - Antena Sport

Starul Barcelonei a recunoscut că a fost „băntuit” de Istvan Kovacs. Ronald Araujo a dezvăluit că a fost urmărit de faptul că arbitrul român i-a arătat direct cartonaşul roşu, într-un meci decisiv din Champions League.

Concret, Ronald Araujo a fost eliminat de Istvan Kovacs în returul dintre PSG şi Barcelona, din sferturile Champions League din sezonul precedent. Fundaşul catalanilor a văzut cartonaşul roşu în minutul 29.

Starul Barcelonei, „bântuit” de Istvan Kovacs

La aproape un an de la „dubla” cu PSG, Ronald Araujo a rememorat totul şi a dezvăluit că a fost extrem de afectat de faptul că Istvan Kovacs l-a eliminat. Fundaşul de 25 de ani a transmis că eliminarea l-a „urmărit” pe tot parcursul sezonului trecut.

„În ciuda faptului că am 25 de ani, am căpătat ceva experienţă. Se reflectă în meciurile mari, nu m-am ascuns niciodată. Catastrofa din meciul cu PSG s-a terminat, dar îmi plac astfel de meciuri.

La început, m-a urmărit meciul, în special în restul sezonului. Dar cu timpul, am trecut peste, face parte din trecut acum. E o nouă poveste care aşteaptă să fie scrisă. Cei mai mari jucători sunt puternici mental şi ştiu să depăşească astfel de situaţii. Mă consider şi eu la fel. Nu neg faptul că după nu am fost la nivelul meu obişnuit în La Liga, dar mergem înainte. Am o carieră de construit, să mă dăruiesc acestui club”, a declarat Ronald Araujo, conform sport.es.