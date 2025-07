Gabi Balint a dat verdictul! Ce șanse de calificare în grupa principală de Champions League are FCSB - Antena Sport

“Din lotul actual al FCSB-ului, cu unii am jucat şi am păstrat și legătura, chiar dacă am plecat. Îmi pare bine că au venit aici, că ne-am revăzut şi sper să câştige. Eu cred că FCSB va câştiga. Chiar dacă Shkendija e o echipă din Macedonia, ţin cu fostul meu club. O să fiu și în tribune, pentru a încuraja FCSB. Shkendija e o echipă bună, dar calitatea Stelei (n.r. – FCSB-ului) e mai mare.

Sincer, nu prea mă uit la Shkendija. Ştiu doar că atacantul lor central, Besart Ibraimi, căpitanul echipei, e cel mai periculos jucător de la ei. E o legendă!”, a spus Boban Nikolov.

În vârstă de 38 de ani, Besart Ibraimi este căpitanul lui Shkendija. Atacantul este cotat, în momentul de față, la suma de 200.000 de euro.

În cariera sa, Ibraimi a mai jucat pentru: Vellazerimi, Napredok, Renova, Schalke, Sevastopol, Tavriya, Metallurg Zaporizhya, Paralimniou, Aradippou, AO Xanthi și Struga.