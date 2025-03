Vinicius, anunţ despre viitorul la Real Madrid, chiar înaintea dublei cu Atletico! Mesajul categoric transmis de starul brazilian - Antena Sport

Carlo Ancelotti şi-a avertizat jucătorii că o astfel de prestaţie, precum cea din meciul cu Betis, le va da mari bătăi de cap:

„A fost un meci prost. Am început bine, dar după nu am mai avut acelaşi nivel de dăruire. Am pierdut controlul meciului împotriva unei echipe care a jucat mai bine şi a meritat victoria.

Este o lovitură, trebuie să reacţionăm rapid. O înfrângere în acest moment al sezonului este dureroasă. Am pierdut 27 de mingi şi Betis a revenit în meci.

Dacă vom juca aşa (n.r. cu Atletico, în Champions League), sigur nu vom câştiga marţi. E foarte clar, sper să ne trezim”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de marca.com.