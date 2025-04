Vinicius Junior, făcut praf după ce Real Madrid a fost umilită de Arsenal: "Este de nerecunoscut" - Antena Sport

Sosirea lui Mbappe nu pare să se împace bine cu Vinicius la nivel fotbalistic. Brazilianul nu mai driblează cum o făcea înainte, nu mai are aceeași viteză amețitoare, nu mai este de neoprit, iar atunci când își creează ocazii, de obicei alege să îl caute pe Mbappe, în loc să-și asume el riscuri.

Vinicius este de nerecunoscut și pare mai degrabă o problemă mintală decât una fizică. În orice caz, această versiune a lui a redus considerabil din șansele pe care le are Real Madrid.”, au scris ibericii de la sport.es.

Carlo Ancelotti, „dărâmat” după ce Arsenal a umilit-o pe Real Madrid

Carlo Ancelotti a fost „dărâmat” după ce Real Madrid a pierdut la scor de neprezentare prima manşă a sfertului de finală din Liga Campionilor cu Arsenal. Antrenorul italian a admis că aceasta este o „înfrângere grea”.

”Timp de o oră echipa a jucat bine, după am luat acele goluri din lovituri libere. Echipa a căzut mental, e o înfrângere grea. Mai ales din cauza a ceea ce nu am putut face în repriza secundă. În retur, trebuie să facem totul pentru a ne redresa. Echipa a căzut psihic după cele două goluri. Înainte de cele două goluri, jocul a fost echilibrat, am avut posesia.