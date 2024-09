Basarab Panduru, lăsat "mască" de decizia lui Mircea Lucescu: "Un semnal de alarmă! Vom vedea şi alţi jucători!" - Antena Sport

Basarab Panduru, lăsat "mască" de decizia lui Mircea Lucescu Mircea Lucescu/ Profimedia Basarab Panduru a fost lasăt „mască” de decizia lui Mircea Lucescu, luată înaintea duelului cu Lituania. Selecţionerul l-a lăsat în afara lotului pe George Puşcaş, iar fostul internaţional s-a declarat convins că la următoarele acţiuni, alţi jucători vor fi convocaţi de „Il Luce”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a învins-o clar pe Lituania, cu scorul de 3-1. Valentin Mihăilă, Răzvan Marin şi Alexandru Mitriţă au marcat golurile „tricolorilor”, care sunt pe primul loc în grupa de Liga Naţiunilor. Basarab Panduru, lăsat „mască” de decizia lui Mircea Lucescu Basarab Panduru s-a declarat surprins de faptul că Mircea Lucescu nu a mizat pe serviciile lui George Puşcaş. Fostul internaţional consideră că atacantul ar fi fost de ajutor naţionalei, ţinând cont de condiţiile în care s-a prezentat gazonul din Ghencea. Panduru s-a declarat convins că „Il Luce” a tras un semnal de alarmă în interiorul lotului, după prestaţie lipsită de strălucire a „tricolorilor” din meciul cu Lituania. Fostul internaţional susţine că selecţionerul se va baza şi pe alţi jucători, în acţiunile viitoare ale naţionalei. „Probabil că Mircea Lucescu va analiza cele două meciuri şi vom vedea alt stil, atlfel de jucători, pentru că din seara asta a tras un semnal de alarmă: «Ceva nu e în regulă». Reclamă

Reclamă

Puşcaş este în afara lotului de 23 jucători, ceea ce te miră, pentru că aveai nevoie de un jucător de forţă pe terenul ăsta. Îl trimite în tribună. Probabil vom vedea şi alţi jucători (n.r. – la următoarea acţiune) a echipei naţionale.

Toţi am sperat la o victorie, dar nu la asta, deşi e foarte bună, ne gândeam la altceva la începutul jocului. A fost un meci complicat câştigat pe final. Au intrat cei de pe bancă foarte bine, jocul a fost mult mai greu decât mă aşteptam eu, am început foarte bine, am avut unele probleme. Pe final a fost bine, dar sunt multe de discutat pentru că nu a fost un meci bun în seara asta, victoria a fost foarte importantă, dar jocul nu este ceea ce ar trebui să fie”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Mircea Lucescu a răbufnit după România – Lituania 3-1

Mircea Lucescu a răbufnit după România – Lituania 3-1. Chiar dacă are două victorii în primele două meciuri din Nations League, Il Luce şi-a ieşit din minţi din cauza terenului de joc din Ghencea, pe care l-a numit „mizerabil”.

Reclamă

„Terenul a fost mizerabil. Pentru o echipă care pune totul pe tehnica pasei e foarte greu pe un asemenea teren. Pentru că apar greşeli din cauza terenului, iar jucătorii suferă şi se enervează. Terenul ne-a dezavantajat teribil astăzi. A fost execrabil, sper să nu ne mai întoarcem aici pe asemenea terenuri, dacă nu le pun la punct. Pentru că există şi Craiova, unde se poate juca, există Cluj, există Arena Naţională… nu e obligatoriu să jucăm toate meciurile în Bucureşti. Asta e echipa naţională şi trebuie să joace în toată ţara”, a spus Mircea Lucescu.

Reclamă