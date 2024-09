Mihai Stoichiță, discurs superb despre Mircea Lucescu după Kosovo - România 0-3: "Nu a venit să piardă!" - Antena Sport

Mihai Stoichiță, discurs superb despre Mircea Lucescu după Kosovo - România 0-3 Mihai Stoichiță / Captură AntenaSport Mihai Stoichiță a avut un discurs superb despre Mircea Lucescu după Kosovo – România 0-3. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal nu s-a ferit de cuvinte, la interviu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mircea Lucescu a avut parte de un debut excelent în noul mandat de pe banca echipei naționale. Elevii lui „Il Luce” au făcut praf selecționata din Kosovo și s-au impus cu scorul de 3-0, la Priștina, într-un meci care s-a văzut în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Mihai Stoichiță, discurs superb despre Mircea Lucescu după Kosovo – România 0-3 După meci, Mihai Stoichiță l-a lăudat pe Mircea Lucescu pentru jocul echipei naționale și a dezvăluit că, în opinia sa, România este favorită la câștigarea grupei din Liga C a UEFA Nations League. Totodată, directorul tehnic a vorbit și despre atacanții României și a dat de înțeles că aceștia au avut un joc excelent. „Lucescu dacă a venit, nu a venit să piardă! Este un învingător. Mai și pierzi la fotbal, dar cred că ambiția lui va fi un stimulent extraordinar. Bineînțeles și experiența și talentul lui.. Reclamă

Și înainte de meci am stat de vorbă cu el, i-am spus să ne ajute Dumnezeu și să avem puțin noroc, de la noi nu are nevoie de nimic altceva.

Cu tot respectul pentru corespondenții lui de pe cealaltă bancă, nu se pot compara. Ăsta e adevărul.

Jucătorii români îl cunosc, îl respectă. Nu cred că a avut jucători români foarte tineri, dar sunt și ei informați despre dumnealui.

Emoții mai mari am avut la meciul de tineret. Mă bucur foarte mult, dacă ne calificăm la EURO 2025 o să aveți unde să veniți! Echipa națională nu poate fi contestată după vara asta. Că nu suntem Brazilia, Spania, e cu totul altceva. Începem să ne apropiem de un nivel bun. Cu ajutorul echipelor de club, care vin tare din spate, ne putem ridica. Am avut niște săgeți azi care i-au omorât în faza de atac. Cu spațiile pe care le creează, cu sprinturile, e foarte greu să îi ții. Nu am avut doar 3 situații de gol, am avut mult mai multe. Favoriți să câștigăm grupa am deveni din momentul în care Lucescu a declarat că a venit să câștige grupa!”, a spus Mihai Stoichiță, la finalul meciului dintre Kosovo și România. Dennis Man a avut prima reacţie după Kosovo – România 0-3 Dennis Man a avut prima reacţie după meciul Kosovo – România, scor 0-3, din UEFA Nations League, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Dennis Man a marcat la debutul lui Mircea Lucescu în noul mandat. În minutul 36 al partidei de la Priştina, Man a trimis mingea în poartă după o acțiune fabuloasă. Jucătorul de la Parma era înconjurat de adversari, însă a reușit să înscrie.

„Sunt bine, fericit, mă bucur că am reuşit să câştigăm astăzi. Ce pot spune mai mult? Trebuie să ne pregătim pentru al doilea meci.

Nu cred că a fost mai dificil decât data trecută, pentru că atunci nu prea reuşeam să jucăm fotbal. Ne aducem aminte că era mai multă apă. Dar ştiam că vom întâlni o echipă agresivă, care joacă cu publicul de partea lor.

Ştiam ce avem de făcut. Chiar dacă nu am avut foarte mult timp de pregătit, nea Mircea ne-a ajutat mult şi cred că astăzi am făcut o partidă bună. De schimbat nu cred că a apucat să schimbe prea mult, dar am mai spus, experienţa dânsului… doar atât, când este în vestiar trebuie să ai respect şi să fii atent. Cred că fiecare dintre noi are un respect mare faţă de el şi suntem fericiţi.

Va fi greu, am început bine, cu dreptul. Asta ne-am propus. Veneam de la Campionatul European, am trecut printr-un moment bun ca echipă şi azi cred că am câştigat pe merit.

(Incidente pe final…) E frustrant când pierzi acasă cu 0-3 e normal să fie frustrare, dar important este ca noi să ne vedem de treaba noastră.

(Te-ai accidentat?) Sunt bine, am primit o lovitură, dar sunt bine.

Mă pregătesc zi de zi. E munca pe care o fac zi de zi atât la echipa de club, cât şi la naţională. Sunt fericit că reuşesc să ajut echipa”, a declarat Dennis Man în exclusivitate pentru as.ro/

