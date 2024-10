Un titular al naționalei, distrus de Mihai Stoica după victoria cu Lituania: „Chiar să nu ai nicio idee?” - Antena Sport

Un titular al naționalei, distrus de Mihai Stoica după victoria cu Lituania Mihai Stoica, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta Un titular al naționalei a fost distrus de Mihai Stoica, după victoria la limită cu Lituania. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a criticat pe Deian Sorescu, după succesul „tricolorilor” de la Kaunas. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mircea Lucescu a mizat pe Deian Sorescu pentru flancul stâng al apărării, în lipsa lui Nicușor Bancu, care a fost suspendat. Duelul dintre Lituania și România, încheiat cu scorul de 1-2, a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Un titular al naționalei, distrus de Mihai Stoica după victoria cu Lituania Mihai Stoica a transmis că „tricolorii” au prestat cel mai slab joc în meciul cu Lituania, de la venirea lui Mircea Lucescu pe bancă. MM a subliniat că unii jucători ai naționalei și-a „demonstrat limitele”, ținând cont și de starea gazonului. Cel luat în vizor de Mihai Stoica a fost Deian Sorescu. Jucătorul a avut o evoluție modestă, iar MM a transmis că au fost multe erori la nivelul defensivei „tricolorilor”. „Patru meciuri, patru victorii. Prima victorie, de cinci stele în Kosovo, a doua de trei stele cu Lituania. Patru stele în Cipru şi acum e meciul în care am arătat poate cel mai puţin bine cu Mircea Lucescu, dar am avut 9-0 raportul de cornere, pe un teren prost, dar cu câţiva jucători care şi-au demonstrat limitele. Reclamă

Mă doare să spun, să ajungi, Sorescu, în asemenea poziţii. Nu ai jucat fundaş stânga, dar ai jucat atacant lateral stânga în multe meciuri. Chiar să nu ai nicio idee acolo? Mulţi jucători cu erori personale, chiar şi cei din compartimentul defensiv”, a declarat Mihai Stoica, după Lituania – România 1-2, conform primasport.ro.

Mircea Lucescu, prima reacţie după ce România a învins cu emoţii Lituania

Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce România a învins cu emoţii Lituania, scor 2-1. Selecţionerul a recunoscut că s-a temut de duelul de la Kaunas, dată fiind şi condiţia în care s-a prezentat gazonul.

„Un meci extrem de dificil, i-am şi felicitat pe băieţi. Ei au făcut cel mai bun meci al lor, şi ei erau disperaţi, aveau nevoie de puncte pentru a se salva, pentru a rămâne în Liga a 3-a. Un meci care s-a dus mai mult pe aspectul acela fizic, şi din cauza terenului, am jucat la trei zile. Ei au fost puternici, dar noi am făcut un meci bun, am jucat pentru a câştiga, felicit băieţii pentru capacitatea lor de a se dărui. Au fost nişte contraste pe care le-am câştigat, altădată le pierdeam.

Sper să fim la fel de buni, va fi loc şi pentru ceilalţi. M-am temut de acest meci, e o echipă omogenă, nivelul tehnic inferior jucătorilor noştri, dar fizic au dominat toate duelurile aeriene. Sunt foarte mulţumit, sunt convins că băieţii vor continua pe aceeaşi linie. Şi terenul foarte greu, au pus o presiune foarte mare, pressing agresiv, au atacat spaţiile, nu au cedat, dar nici noi n-am cedat, am avut superioritate la mijlocul terenului", a declarat Mircea Lucescu, pentru AntenaSport.

