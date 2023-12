Anunţ uriaş despre Sergio Conceicao, înainte de Sporting - FC Porto. Antrenorul "dragonilor", pe lista a doi coloşi din Europa - Antena Sport

Anunţ uriaş despre Sergio Conceicao, înainte de Sporting – FC Porto

Derby-ul din Liga Portugal, luni, de la ora 22:15, LIVE VIDEO în AntenaPLAY

Turneul Campioanelor la tenis de masă 2023 e exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 15-17 decembrie A apărut un anunţ uriaş despre Sergio Conceicao, înainte de derby-ul Sporting Lisabona – FC Porto, care va fi luni, de la ora 22:15, LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Antrenorul „dragonilor” a ajuns pe lista a doi coloşi din fotbalul european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul în vârstă de 49 de ani a obţinut performanţe remarcabile pe banca lui FC Porto. A impresionat şi poate da o lovitură de proporţii. Manchester United şi Barcelona sunt echipele care sunt tentate să îi facă o ofertă.

Anunţ uriaş despre Sergio Conceicao, înainte de Sporting – FC Porto

Potrivit ojogo.pt, Conceicao poate deveni succesorul lui Erik ten Hag pe Old Trafford. Acesta ar fi pe o listă scurtă, alături de Zinedine Zidane şi Graham Potter. Şi rivalul său de la Sporting, Ruben Amorim are şansa să ajungă la conducerea lui Manchester United. Prin urmare, derby-ul din etapa a 14-a din Liga Portugal are şi o miză suplimentară.