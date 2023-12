Etapa derby-urilor în Liga Portugal! Sporting - FC Porto şi Braga - Benfica, LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Programul complet - Antena Sport

O parte din jucătorii de la FC Porto s-au oprit atunci când au văzut fanionul, dar Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue. La capătul acelei faze, jucătorii de la Șahtior au restabilit egalitatea, prin reușita lui Sikan, care a înscris cu poarta goală, după ce a primit o pasă de senzație din bandă, în interiorul careului.

„Am primit un gol oarecum ridicol. Jucătorii mei s-au oprit când au văzut fanionul ridicat. Asistentul (n.r. Vasile Marinescu) şi-a cerut scuze, dar nu mai era nimic de făcut.

Am ieşit în atac pentru a marca, dar am primit un alt gol şi am multe îndoieli în privinţa validării lui. Încercăm mereu să fim buni în defensivă, dar azi nu ne-a ieşit. Cred că nici arbitrii nu au fost inspiraţi.

Important este să spunem că jucătorii sunt de felicitat, am ajuns acolo unde ne dorim, între cele mai bune 16 echipe ale Europei. Acum trebuie să ne gândim la următorul meci şi să ne recuperăm„, a declarat Sergio Conceicao la finalul partidei, potrivit ojogo.pt.